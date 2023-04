Verontreiniging onder Griftpark sterk verminderd dankzij bacterie

Utrecht - De verontreiniging onder het Griftpark in Utrecht die zich had verspreid vóórdat het vervuilde gebied in de jaren negentig werd ingepakt, is volledig opgeruimd dankzij de zogenoemde Griftparkbacterie. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Ook binnen het ingepakte gebied breekt de bacterie de verontreiniging langzaam af.