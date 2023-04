Nieuwe zorginstelling: ‘Jongeren met een verstandelijke beperking moet je niet wegstoppen in een bos’

Utrecht - In het hart van Utrecht wordt druk gebouwd aan een wooncomplex voor jongeren met een verstandelijke beperking. In een zijstraatje van de Mariaplaats, met zicht op de Domtoren krijgt een oud schoolgebouw een nieuwe bestemming. Werden in het verleden mensen met een verstandelijke beperking in alle rust in een bosrijke omgeving gehuisvest, nu zullen ze worden ondergedompeld in één van de meest bruisende delen van de Domstad.