Celstraffen geëist voor drugslabs in Overberg en Kockengen met 1,5 miljoen xtc-pillen

Achter de labs zit volgens het Openbaar Ministerie een criminele organisatie waarbij verschillende mensen bij meerdere productielocaties betrokken zijn. De hoofdverdachte met de bijnaam 'Traantje' zit vast in België en wordt in verband gebracht met nog twee drugslabs in Hattem en in Groningen, bleek op de zitting in de rechtbank in Zwolle. Volgens H. verhuurde hij op zijn terrein in Overberg een schuur aan de bende. Hij kreeg pas later door dat het niet in de haak was. "Ik deed er alles aan ze van mijn perceel te krijgen. Het was een nachtmerrie." Verder dan het vervoeren van de chemicaliën gaat zijn rol niet, zei hij.