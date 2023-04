Jeugddetentie voor jongen die drie mensen neerstak in stationshal Utrecht

Aanvankelijk leek het in de zaak om twee slachtoffers te gaan, maar in de rechtbank bleek twee weken geleden dat er nog een derde slachtoffer was. Het OM eiste een taakstraf van 150 uur en 240 dagen jeugddetentie, waarvan 196 dagen voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. De uiteindelijke straf is dus uiteindelijk lager uitgevallen.