120 kilometer van huis: verdwaalde Aurelius na zeven maanden weer herenigd met baasjes

Utrecht - Aldo en Elze uit Utrecht hadden de hoop wel al zo'n beetje opgegeven. Want een kat die al zeven maanden vermist is, vind je meestal niet meer terug. Totdat de telefoon gisteren ineens overging. Of ze hun kat kwijt waren, want in het Duitse Bocholt (120 kilometer verderop) had een vrouw een kat gevonden met de chip van Aurelius. "We geloofden het eerst niet, maar het bleek toch écht waar te zijn."