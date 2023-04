Automobilist die bekende achtervolgt rijdt linea recta naar politiebureau in Baarn

De achtervolger werd kort aangehouden, maar is uiteindelijk naar huis gestuurd. "Het bleek om een conflict in de relationele sfeer te gaan, en het slachtoffer wilde geen aangifte doen", laat een woordvoerder van de politie weten. Hoewel het wel mogelijk is dat politie en het Openbaar Ministerie dan doorgaan met vervolgen, gebeurt dat niet altijd, legt de woordvoerder uit. "Dat verschilt per geval en is iedere keer een afweging."