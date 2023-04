OM eist acht jaar cel voor doodslag op baby: 'Vader vertelt ongeloofwaardig verhaal over val van trap'

Osman T. heeft een neurologische aandoening waardoor hij slecht ter been is en zijn hoofd en lichaam hevig schudden. Zijn vrouw was niet thuis toen T. op 8 september 2018 met zijn zoon van de trap op de plavuizenvloer zou zijn gevallen. In de rechtbank demonstreerde hij vandaag hoe hij het kind had vastgehouden; de linkerarm onder de billen en het hoofdje op zijn schouder.