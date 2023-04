Amersfoort besluit definitief over locatie Skaeve Huse, maar omwonenden maken zich op voor 'lang juridisch traject'

Wil je meer weten over Skaeve Huse? In Utrecht bestaat deze woonvorm al. RTV Utrecht maakte eerder een podcast over extreme woonoverlast en ging daarvoor op bezoek bij deze 'containerwoningen' in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. In de derde en vierde aflevering van de podcast 'Gillend Gek' hoor je een van de bewoners van dit woonproject vertellen over haar eigen ervaringen. Die afleveringen staan hieronder. De volledige podcastserie is ook te beluisteren via andere audio-apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.