Alle uitgelote leerlingen in Utrecht alsnog geplaatst: 'Een hele puzzel'

Als hypothetisch voorbeeld noemt Donkers een school met tien vrije plekken, terwijl er twaalf aanmeldingen zijn. "Dan ga je in eerste instantie toch even met een schoolleiding in gesprek. Een klas is natuurlijk niet rekbaar, je moet ergens een grens stellen. Maar in dit geval is er creatief gekeken naar wat er toch mogelijk was. Als je dan langer kijkt, zie je toch nog mogelijkheden. En zo is het gelukkig toch nog gelukt om iedereen op zijn nieuwe eerste keuze geplaatst te krijgen."