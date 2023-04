Olievlek stroomt door water in Overvecht, Dierenambulance probeert getroffen vogels te helpen

Staatsbosbeheer helpt ondertussen ook, vertelt de medewerker van de Dierenambulance. Zij kijken naar de jonge nesten, om te controleren dat de vervuilde vogels de olie niet op hun eventuele eieren of jonge vogels overbrengen. "We zijn in ieder geval blij dat we zijn gebeld en staan de komende dagen paraat om te helpen als dat nodig is", vertelt ze.