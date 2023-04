FC Utrecht mag weer 500 supporters meenemen naar Vitesse

In november 2021 werd brand gesticht in een wc in stadion Gelredome. Ook zwaaiden supporters met fakkels. De voetbalwedstrijd moest gestaakt worden. In mei vorig jaar werd met stoelen gesmeten. De ME moest optreden en er ontstond een schade van 100.000 euro, aldus de gemeente. Daarop kondigde Marcouch een verbod voor uitsupporters van FC Utrecht af.