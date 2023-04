Utrecht krijgt bij centraal station 105 meter hoge woontoren mét nachtclub en uitkijkpunt

Het 105 meter hoge gebouw krijgt de naam Oopen. In de toren komt bovenin een restaurant, met daarbovenop een toegankelijke 'kroon' met uitzicht over de hele stad. Dit is best opvallend, want op meerdere plekken werden soortgelijke initiatieven tegengehouden. In het gebouw komen verder werkplekken voor beginnende ondernemers, een klimwand en een plek om te skaten. De Utrechtse olympisch skateboarder Keet Oldenbeuving heeft hierover meegedacht.