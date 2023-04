Twee Amersfoortse verdachten opgepakt in internationale zaak ID-diefstal

In totaal zijn zeventien Nederlandse verdachten aangehouden. De verdachten komen uit verschillende plaatsen uit het land, zoals Rotterdam en Groningen. De jongste verdachte is 19 jaar, de oudste is geboren in 1983. Wereldwijd zijn er in zeventien landen honderden doorzoekingen geweest en ruim 200 verdachten gearresteerd, aldus Europol.