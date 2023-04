Gemeente overvallen door sloop veranda van Utrechts klooster

Utrecht - Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders is overvallen door de plotselinge sloop van een iconische veranda van een voormalig klooster aan de Deken Roesstraat in Utrecht. Het cultuurhistorische gebouw uit 1901 in de wijk Buiten Wittevrouwen wordt verbouwd tot twaalf appartementen en daarom is de nieuwe eigenaar afgelopen weekend overgegaan tot het afbreken van de veranda.