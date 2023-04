Zorgen over slechte kwaliteit van ons grondwater: 'Doet niet onder voor stikstofcrisis'

In de Utrechtse laagveen-gebieden Botshol en de Oostelijke Vechtplassen is de situatie bedroevend, zegt ecoloog Renske Diek van Natuurmonumenten. "Het is nu één grote onderwaterwoestijn geworden. In enkele Vechtplassen leven nog maar één of twee soorten waterplanten, exoten die de plassen nu overwoekeren. In de natuur hangt alles met elkaar samen. Zodra cruciale soorten verdwijnen stort het hele ecosysteem in."