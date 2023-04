Staatssecretaris ziet in Amersfoort lichtpuntjes in opvangcrisis: 'Goede voorbeelden moet je ook laten zien'

Amersfoort - Het ruikt heerlijk in de keuken van de noodlocatie van het AZC in Amersfoort. Een Turks gezin dat er woont heeft speciaal voor de gelegenheid een aantal Turkse specialiteiten klaargemaakt. “Als bedankje voor de goede opvang”, legt de vader van het gezin uit. “Er wordt goed voor ons gezorgd en we zijn van de stad gaan houden.” Na een rondzwerving langs meerdere opvanglocaties kwam het gezin in Amersfoort terecht. "Het is fijn hier."