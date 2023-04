Utrechtse turnclubs schrikken van misstanden, maar zien het zelf zelden misgaan: 'Au is stoppen'

Bij turnclub Mobilee in Woerden was - geheel toevallig - gisteravond het jaarlijkse overleg met de vertrouwenspersoon. Voorzitter Nico de Haan haalt opgelucht adem, want de vertrouwenspersoon heeft afgelopen jaar niet één melding binnengekregen. "Ik denk dat het grensoverschrijdende gedrag vaak gerelateerd is aan topsport. Wij zijn een amateurvereniging. Maar uiteraard hebben we erover gesproken. Gelukkig merken we er niets van. Ik krijg ook geen vragen of opmerkingen van ouders."