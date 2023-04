Advies verkenner: Tegenpolen BBB en GroenLinks samen in Utrechts provinciebestuur

Volgens de verkenner houdt de BBB vast aan VVD en GroenLinks aan de PvdA. "Het is van groot belang een coalitie te hebben die in evenwicht is en herkenbaar is bij de kiezers", zegt De Vries. Om dit evenwicht te bereiken adviseert hij om BBB en GroenLinks allebei, naast VVD en PvdA, nog een partij mee te laten nemen. Het beoogde advies voor een coalitie komt daarmee uit op zes partijen.