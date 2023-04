Voetbalclub DWSV onterecht geroyeerd door KNVB

De rechtbank oordeelt nu dat deze straf te zwaar is. Volgens het contract dat KNVB had afgesloten met DWSV is de zwaarst mogelijke maatregel die de voetbalbond kon nemen dat alle teams van DWSV voor de duur van één seizoen niet aan de competitie zouden mogen deelnemen. De KNVB had ook andere, minder verstrekkende maatregelen kunnen nemen, zonder dat zij haar doel (het bevorderen van de veiligheid) tekort zou doen, staat in het vonnis.