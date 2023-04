Torenhoge schulden in Woerden; waarom de raad moet kiezen tussen een nieuw zwembad of zalencentrum

Er is zelfs een beetje budget over en dat is maar goed ook, want het gezin Woerden heeft ook nog ambities! Want zeker, een huis hebben is fijn, maar een auto erbij is ook wel handig. Misschien nog wat zonnepanelen, een paar goede fietsen en er wordt stiekem met de gedachte gespeeld van die ultieme droom: een bootje aan de steiger. Een deel ervan kan het gezin zelf betalen en voor de rest zou het een lening met rente af moeten sluiten met als gevolg dat Woerden de komende jaren aan het afbetalen is.