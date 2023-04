Bestuurder zit op telefoon en maakt Ellen blijvend invalide: rechter veroordeelt hem tot half jaar cel

Ook rekent de rechter de houding van de man stevig aan. Met name omdat hij vlak na het ongeluk zijn telefoongegevens heeft gewist, maar lange tijd "niet meer wist" of hij nu wel of niet zijn telefoon bij zich had in de auto. "Uit dit alles komt een beeld naar voren van een verdachte die er alles aan doet om de feiten te ontkennen en de waarheidsvinding te frustreren."