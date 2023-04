Statenlid mocht van werkgever NS niet meepraten over mobiliteit: 'Het is een aparte situatie'

De NS wil geen mededelingen doen over afspraken met individuele personeelsleden. In algemene zin zegt de NS dat volgens de gedragscode, waar medewerkers mee instemmen als ze in dienst komen, zij geen nevenfuncties kunnen gaan uitoefenen die belangenverstrengeling of -conflict met zich mee kunnen brengen. Het zijn kaders, dus bij twijfel kunnen ze het beste afstemmen. Zo kan iemand die volksvertegenwoordiger wordt, deze rol niet gebruiken om NS te bevoordelen, bijvoorbeeld door lekken van een programma van eisen voor een spoorlijn, budgetten of vroege bekendmaking van plannen. Door er afspraken over te maken, vermijden we de belangenverstrengeling, maar ook de schijn dat er invloed mogelijk is vanuit het bedrijf op deze volksvertegenwoordiger. Die afspraken zijn dan in het objectieve belang van zowel werknemer als werkgever (en ook het publieke belang) en zijn dan wettelijk toegestaan.

Het spoorwegbedrijf houdt geen tellingen bij hoe vaak zij afspraken maken met medewerkers hierover. We vinden het prima als een werknemer politiek actief is. Wanneer medewerkers een nevenfunctie gaan uitoefenen als volksvertegenwoordiger, kijken we samen hoe dat kan worden georganiseerd qua werktijden. We kijken dan ook hoe we kunnen voorkomen dat de schijn ontstaat van het bevoordelen van zijn of haar werkgever. We houden dat graag zuiver. Dat leggen we dan vast om de schijn weg te nemen. En met een objectieve reden (zoals potentiële belangenverstrengeling) is dat ook toegestaan.