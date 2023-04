De spookachtige, leegstaande Chinese restaurants waar niemand meer naar binnen kijkt: ‘Dit is heel vreemd’

Provincie Utrecht - Al jaren staan twee Chinese restaurants in onze regio leeg. Ondanks dat deze restaurants op toplocaties staan, maken de panden in Zeist en Elst een spookachtige indruk. Ze zijn vervallen, in slechte staat en worden bewoond door ongedierte. In het restaurant in Elst zijn de tafels zelfs nog netjes gedekt en staan de kunstbloemen in traditionele vaasjes klaar. In een uitgebreide videoreportage gaan verslaggevers Christiaan Drent en Rosan Onderwater op zoek naar het verhaal achter deze spookrestaurants.