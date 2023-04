GroenLinks en BBB gaan na het Paasweekend samen praten met vijf partijen

Huib van Essen was verbaasd over het advies van de verkenner. GroenLinks vindt een coalitie met de BBB of de VVD een reële mogelijkheid die ook tot succes kan leiden, maar een coalitie met de BBB én de VVD is voor GroenLinks geen optie. Van Essen is dan ook "verbaasd dat dat in het advies terzijde is geschoven."