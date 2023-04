Paasweekend als voorproefje van het kampeerseizoen: 'Hopelijk komt het zonnetje nog door'

De belangstelling voor de Utrechtse Heuvelrug is ook merkbaar bij Camping het Grote Bos in Doorn. De camping is sinds vorige week open en zit het Paasweekend al helemaal vol. "Het is de afgelopen jaren steeds drukker geworden," zegt campingbeheerder Eelco Stienstra. "We waren even bang dat door de stijgende prijzen en inflatie, mensen de camping niet meer zouden vinden. Maar ook nu is het druk, mensen bezuinigen liever niet op hun vakantie, merken we."