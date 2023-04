Tim (30) houwt beelden voor de Dom: 'Goed dat jongeren het stokje overnemen'

Om de technieken onder de knie te krijgen oefende hij maandenlang op eigen houtje in het atelier van zijn oom Koen, ook beeldhouwer. Hij bleek er aanleg voor te hebben en na een aantal maanden werd hij goed genoeg bevonden. "Kom maar hier werken, zei Koen toen." Nu is Tim al ruim een jaar officieel in de leer en dat is best bijzonder. Want zo veel beeldhouwers kent Nederland niet, en al helemaal geen van dertig jaar oud.