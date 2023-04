Grote doorbraak in strijd tegen RS-virus, met gevolgen voor stedelijke ziekenhuizen hier en kindersterfte wereldwijd

Dat is niet alleen voor kinderen en hun ouders, maar ook voor de ziekenhuizen heel goed nieuws. "Ieder jaar is het zo dat we worstelen met het aantal beschikbare bedden op kinderafdelingen. En elk jaar moeten er kinderen verplaatst worden van de spoed op plek A naar een kinderafdeling op plek B omdat er teveel zieke kindjes op de kinderafdeling liggen", legt Illy uit. Dat is zo in het hele land, maar vooral ziekenhuizen in grotere steden kampen met overvolle kinderafdelingen, valt hem op: "Zelf werk ik in Tiel, en ieder jaar moeten we kinderen verplaatsen. Maar wat veel vaker voorkomt, is dat wij kinderen uit bijvoorbeeld Amersfoort of Utrecht overgeplaatst krijgen omdat ze daar geen plek hebben. Dus het is ontzettend goed nieuws dat dat aandeel wordt verminderd."