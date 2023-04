Ellen liep een dwarslaesie op door een appende automobilist: 'De straffen zijn veel te laag'

Ellen kan er inmiddels redelijk goed over praten, zegt ze. Haar glas is halfvol, want: "Ik moet wel. Als je alleen maar nadenkt over álles wat je niet meer kan, kom je geen stap verder." Gisteren was ze nog in de rechtbank in Utrecht om de straf te horen . Een half jaar cel én 275.000 euro aan smartengeld wordt de automobilist opgelegd, evenals tijdelijke rij-ontzegging.