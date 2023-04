Boze bewoners Weerdsingel verzamelen 4000 handtekeningen, coalitie legt ze naast zich neer

Daarnaast is de inspraak en participatie de afgelopen jaren niet goed gegaan. En volgens de bewoners is hij nu opnieuw mislukt. In hun petitie roepen de bewoners op om alsnog af te zien van het asfalt en om ook de rotonde in stand te houden. De bewoners menen: “dat het voor alle weggebruikers onveiliger wordt, omdat er een geasfalteerde racebaan ontstaat en de rotonde bij de Noorderbrug moet verdwijnen; en omdat het rode asfalt het beschermd stadgezicht en de singel als rijksmonument aantast.” De rotonde moet volgens de buurt ook blijven omdat: “opheffing van de rotonde met 6 aansluitingen gevaarlijk is en nauwelijks tijdwinst oplevert voor fietsers”, schrijven ze in hun petitie.