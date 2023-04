Definitief geen loting voor standplaatsen in Utrecht, maar er is een addertje onder het gras

En dan is er nog de kraam van ijsmaker Venetia. Onderdeel van de plannen van de wethouder is het opheffen van twee prominente standplaatsen, die van Venetia en van Broodje Ben op de Oudegracht. Op sociale media is er veel te doen over met name het verdwijnen van de ijskraam op de Oudegracht. Tientallen jaren zat de ijssalon in een pand op de Oudegracht, toen die sloot bedong het bedrijf een plek op de brug voor de oude zaak, voor een mobiele kraam.