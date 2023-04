Gemeente en vastgoedbedrijf stellen Soesterbergers gerust: 'Nieuwe woonwijk brengt juist meer biodiversiteit'

Suna weet nog hoe hij zich twintig jaar geleden als jonge woningzoekende in Soest erover verbaasde dat er zoveel groen in de gemeente onbebouwd bleef. Gaan bomen echt voor mensen, vroeg hij zich af. "Tegenwoordig weet ik dat natuur belangrijk is", aldus de wethouder, "maar je moet het wel in perspectief zien. Oude Tempel ligt ingesloten in het dorp. Het heeft daardoor een heel andere waarde dan de robuuste natuurgebieden rond Soesterberg. We houden in dit plan zoveel mogelijk rekening met het bos. Dat is voor mij win-win, voor de natuur en voor de mens."