Stakingen zijn voorbij: cao-akkoord voor personeel streekvervoer

De vakbonden hebben maandenlang actiegevoerd om de werkgevers onder druk te zetten. Geregeld reden er twee of drie dagen per week nauwelijks bussen. Ook in onze provincie werd volop gestaakt, niet alleen in het busvervoer maar ook bij de tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Nu er een cao-akkoord is, zijn nieuwe stakingen definitief van de baan.