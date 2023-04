24 gesprekken in twee weken tijd: zo gingen de politieke overleggen met verkenner Danny de Vries

Op dezelfde dag schuiven BBB, GroenLinks, VVD en PvdA (19) tegelijk bij De Vries aan. Hier zeggen GroenLinks en PvdA nogmaals dat zij niet in een coalitie willen zonder elkaar, ook vinden zij een coalitie met BBB én VVD "een brug te ver." De VVD weet nog niet zeker of BBB bereid is of in staat is om compromissen te sluiten, maar er is een goede klik. De Vries zegt dat hij nog minimaal drie gesprekken wil voeren, in wisselende combinaties.