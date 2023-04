Tóch genoeg motoragenten: Veenendaal-Veenendaal en andere wielerkoersen kunnen doorgaan

De Veenendaalse wielerronde was niet de enige die in gevaar was. Ook de Arno Wallaard Memorial in en rondom Meerkerk leek lange tijd niet door te gaan. Die koers staat gepland op 15 april, maar een week geleden kreeg de organisatie te horen dat er waarschijnlijk te weinig motoragenten beschikbaar waren. "Het is ronduit teleurstellend dat een hardwerkende organisatie nu met een dergelijke maatregel op deze termijn wordt geconfronteerd", schreef de organisatie dan ook. De koers nog aanpassen, was gezien het korte tijdsbestek van twee weken haast onmogelijk.