Waarom het gesprek over data niet alleen in Silicon Valley, maar ook in de Utrechtse bibliotheek moet worden gevoerd

Utrecht - In de polder net buiten de stad Utrecht staat een grote stalen blokkendoos, op een desolaat terrein met enkel wat luchtroosters als zuurstof. Hier, in Groenekan, lopen of fietsen dagelijks mensen voorbij, zonder te beseffen dat in dit datacenter miljoenen - nee miljarden - selfies, Facebooklikes, digitale aankopen en Instagramberichten 'rondzweven'. HU-docent Levien Nordeman zou graag zien dat het anders was, en pleit voor wat hij "meer datageletterdheid" noemt. Hij schreef er een boek over: Het Spiegelpaleis van data.