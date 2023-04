Overlast Utrechtse flitsbezorgers flink afgenomen: dit jaar nul klachten

Het is niet helemaal helder waarom het aantal klachten zo is afgenomen. De twee locaties waar vorig jaar de meeste overlastmeldingen over binnenkwamen - die aan de Amsterdamsestraatweg en de Nobelstraat - zijn inmiddels gesloten. Maar ook over andere locaties werd vorig jaar flink geklaagd. Bijvoorbeeld over het pand van Getir aan het Wolvenplein. Daar kwam vorig jaar nog 24 keer een melding over binnen.