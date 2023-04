Steeds minder bruine kroegen, maar Café van Wegen in Utrecht gaat nog even door: 'Er is altijd een behoefte'

Hoeveel bruin cafés er precies in Nederland zijn is niet bekend, wel wordt bijgehouden hoeveel cafés er in ons land zijn waar je niet kunt eten, dat zijn meestal bruin cafés. Volgens marktonderzoeker Locatus is het aantal bruin cafés in tien jaar tijd met zeker 30 procent gedaald, tot 5000 dit jaar. Zelf heeft de eigenaar van het Utrechtse café niet het gevoel dat de bruine kroeg verdwijnt. "Maar het is wel minder druk als vroeger, dat zeg ik er wel eerlijk bij." Veerman denkt dat de bruine kroeg altijd zal blijven bestaan. "Er zal altijd een type mensen zijn dat het verlangen heeft naar een stukje nostalgie."