Alle tieners zeggen 'ja' tegen mdma? Dan toch op z'n minst met strenge voorwaarden

Het roept de vraag op waarom een universiteit veel geld in een onderzoek zou steken waarvan de resultaten vervolgens toch niet representatief zijn. Maar Snelders is juist fervent voorstander van deze relatief nieuwe manier van onderzoek doen. "De resultaten zijn niet representatief voor de bevolking in zijn algemeenheid, voor Jan met de pet. Maar het is wél representatief voor specifieke doelgroepen, we hebben ontdekt hoe jonge mensen die daadwérkelijk interesse hebben in eventueel gebruik van xtc hier tegenover staan. Ik vind dat persoonlijk juist een voordeel, dat we die groep zo duidelijk in kaart hebben gebracht."