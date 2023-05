Johan is rioolreiniger: 'Dankzij mij kan jij naar de WC'

Na een paar uur zijn alle restanten – een grijsbruine smurrie met een penetrante zure lucht - je kan zelf verder wel invullen wat er in een rioolgemaal achterblijft – losgehakt en opgezogen via de wagen boven. "Het vervelendste zijn al die producten die niet in het riool horen. Je kan je niet voorstellen wat wij tegenkomen wat mensen proberen door te spoelen", vertelt Johan. De afgelopen maanden was dat van alles: toiletborstels, speelgoed en vooral héél veel menstruatieproducten. Johan: "Let daar dus op." Voordat Johan voor een laatste keer vandaag omhoog klimt, volgt er een stevige spuitsessie met een hogedrukspuit. Na zo'n 7 uur is het rioolgemaal weer 'zo goed als nieuw'.