Helma is uitvaartondernemer: 'Het gesprek slaat stil als ik vertel wat ik doe'

Helma's telefoon gaat. Het is iemand van de begraafplaats waar volgende week een overledene komt te liggen. "Zakken jullie met touwen of met een lift?", vraagt Helma. Als zij de telefoon zo'n twintig minuten later ophangt, duurt het slechts twee minuten voor wederom de sobere ringtoon klinkt. Deze keer gaat het over de kist: "Is deze wel breed genoeg? Want ik weet nog dat we de vorige keer dit model hadden en toen bleek ie veel te smal", klinkt het aan de andere kant van de telefoon.