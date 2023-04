Voorgedragen wethouder Leusden is elders al raadslid en Statenlid

Jan Kramer woont in Zuid-Scharwoude (in de buurt van Alkmaar) en is directeur bij financieel adviesbureau Kramer & Co. Als hij daadwerkelijk wordt beëdigd als wethouder voor Lokaal Belangrijk in Leusden dan zal hij moeten stoppen als raadslid voor de Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP).