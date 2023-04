Vossen hebben nog een maand vrij spel in de Eempolder, dan komen de jagers

Volgens het collectief is afschieten de beste manier om de populatie vossen in toom te houden. "Je wilt het natuurlijk niet", zegt Bos. "Een vos is een mooi dier en als je zo'n dood dier ziet liggen is dat niet fijn, maar in de Nederlandse natuur is het keuzes maken." Vanaf 3 mei gaat de ontheffing voor de Eempolder in en mogen de vossen onder strikte voorwaarden door jagers worden gedood. Tot die tijd heeft het roofdier nog vrij spel.