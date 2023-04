Aziatische zeearend strijkt neer in Oudewater: 'Echt een heel mooi beest'

Eerst dacht ze dat het misschien wel een Europese zeearend was, die zich immers ook steeds vaker laat zien. Maar ze had via een verslaggever van het AD ook contact met vogelpark Avifauna en daar wisten ze te vertellen dat het gaat om een Stellers zeearend, die vooral in het oosten van Rusland, China en Japan voorkomen. Mogelijk komt deze uit België, uit Genk. Park Biomista mist er twee, zegt een woordvoerder van het park in het AD . Ze kan aan de hand van de foto's niet zeggen of het ook echt om dit exemplaar gaat, maar ze sluit het zeker niet uit.