Laatste ontspoorde treinstellen van ongeluk Voorschoten vanavond naar Amersfoort

De delen van de passagierstrein van de NS die op weg was van Leiden naar Den Haag kwamen na de botsing met een spoorkraan in het weiland terecht, net na station Voorschoten. "Afgelopen nacht hebben we de losse onderdelen verwijderd van de treinen die we over het spoor gaan vervoeren", zegt Martijn de Graaf van ProRail. "Het is nu wachten tot de wind gaat liggen voor de treinstellen die in het weiland staan. Voor de treinstellen op het spoor wordt nu een goed moment gezocht om ze weg te brengen."