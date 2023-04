Utrecht zet het versoepelde bijstandsregime voor jongeren voort

Volgens wethouder Werk en Inkomen Linda Voortman (GroenLinks) voorkomt het soepelere bijstandsregime dat jongeren zichzelf verder in de schulden steken en het vertrouwen in de overheid verliezen. "We zien ook dat de negatieve effecten die werden verwacht zijn uitgebleven", zegt Voortman. "Het idee was dat het loslaten van de wachttijd een aanzuigende werking zou hebben en jongeren massaal bijstand zouden aanvragen terwijl ze die eigenlijk niet nodig hebben, maar die indruk hebben wij niet."