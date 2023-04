Kwetsbaar, zeldzaam, lijkt op een waterdraakje én leeft in onze provincie: Natuurlijk Zoëy over de kamsalamander

Zeist - Het gaat tegenwoordig vaak over planten en dieren op de 'Rode Lijst'. Die Rode Lijsten staan vol verdwenen of ernstig bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en dieren in Nederland en zijn verdeeld over achttien soortgroepen. Eén daarvan is de lijst met amfibieën, koudbloedige diertjes die zowel op het land als in het water kunnen leven. Kikkers bijvoorbeeld, of salamanders.