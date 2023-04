'Snuffelmast' in Cabauw is wereldberoemd en levert belangrijke meteorologische data op

De mast midden in het Groene Hart is 213 meter hoog en er is een kleine lift in het weerstation om het werken zo makkelijk mogelijk te maken. "We meten alles wat in de atmosfeer gebeurt tot op 15 kilometer hoog. Bijvoorbeeld hoe de warmte-uitwisseling met het oppervlak is en wat de verdamping is," legt Apituley uit. "Temperatuur, vocht en wind zijn de normale parameters die gemeten worden. Wij meten ook broeikasgasconcentraties, allerlei bewolkingseigenschappen, zonnestraling en hoeveel vocht er in de bodem verdwijnt."