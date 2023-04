Van Rossem Vertelt: op zoek naar Spaanse kanonskogels

'Ze' zijn in dit geval zoals gezegd Spaanse kanonskogels. Dat zit zo: in 1576, tijdens het beleg van Vredenburg (zie kader) schoten de Spanjaarden vanuit kasteel Vredenburg op de stad. Honderden kogels moeten de stad geraakt hebben, waarvan er nog altijd een aantal te zien is in de muren van beeldbepalende gebouwen. Zo werd de Buurkerk twintig keer geraakt, waarvan een aantal kogels nog goed te zien is op de plek waar de inslag was.