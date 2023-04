Stroomnetwerk in de regio onder hoogspanning, dit is waarom de uitbreiding van station Breukelen hoognodig is

TenneT vindt het lastig te zeggen of er nu ook weer procedures worden aangespannen. De netbeheerder zegt in ieder geval in gesprek te gaan met de omgeving. Vanavond is er een inloopavond in het Van der Valk hotel in Breukelen waar geïnteresseerden bijgepraat kunnen worden over de uitbreidingsplannen van TenneT. Het verzet tegen een eventuele uitbreiding lijkt nu minder dan voorheen. Betrokkenen laten aan RTV Utrecht weten niet nog eens in een slepende juridische procedure te willen belanden.