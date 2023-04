Eigenaar maakt geen vaart met verbouwing Utrechtse camping: 'Hardlopers zijn doodlopers'

"Toen ik hier vanmorgen aan kwam rijden, zou ik als kampeerder direct weer zijn omgedraaid", dat zegt Ramon van Reine. Sinds dit weekend is het kampeerseizoen officieel gestart, ook de camping op de Voorveldse Polder is weer open. Maar echt uitnodigen doet de plek niet. Van Reine is directeur van ACSI, een bedrijf dat onder andere kampeergidsen uitgeeft. Daarin staan campings in Europa, met een beschrijving. Jaarlijks zijn honderden inspecteurs namens het bedrijf op pad om campings te keuren. Reine wordt niet blij van de aanblik van de Utrechtse camping en omdat het niet aan de minimale eisen voldoet, staat het niet in zijn gids. "In Nederland hebben we een hele hoge standaard op het gebied van kwaliteit, we hebben hele goede campings. En dat er bij een grote stad als Utrecht een terrein zo bij ligt, vind ik ongelofelijk."